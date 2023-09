Tempesta d’amore: Paul decide di restare con Constanze! E Josie… | Anticipazioni italiane

Un duro colpo è in arrivo per Josie Klee (Lena Conzendorf)! Proprio quando pensava di aver finalmente coronato il suo sogno d’amore, la bella protagonista della diciottesima stagione di Tempesta d’amore farà infatti un’amara scoperta che rimetterà tutto in discussione… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Paul promette di lasciare Constanze

Dopo mesi di pene d’amore, per Josie sembra finalmente arrivato la felicità! Come sappiamo, Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) ha infatti finalmente accettato i suoi sentimenti per la Klee, a cui ha confessato di essersi innamorato di lei.

Deciso a iniziare una relazione con la sua amata, l’uomo ha dunque promesso di lasciare al più presto Constanze (Sophia Schiller). Peccato solo che da quel momento tutto sembri remare contro!

Eh sì, perché prima la von Thalheim sarà costretta ad allontanarsi da Bichlheim a causa di un impegno di lavoro e poi – quando finalmente rientrerà a casa – avrà un drammatico incidente in auto proprio mentre si stava affrettando per raggiungere Paul.

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Paul non lascia Constanze

Sconvolto, Lindbergh accompagnerà la fidanzata in ospedale, dove alla ragazza verrà diagnosticata la frattura di una vertebra. Inutile dire che la notizia farà precipitare nella disperazione Constanze, che inizierà a temere di poter restare paralizzata.

E Paul? Già in difficoltà per la situazione, l’uomo scoprirà da Henning (Matthias Zera) che Constanze stava guidando troppo velocemente perché convinta che il fidanzato le avesse dato appuntamento per farle una proposta di matrimonio!

Inutile dire che a quel punto Paul verrà travolto dai sensi di colpa e deciderà di non comunicare a Constanze di volerla lasciare, almeno fino a quando la ragazza non si sarà pienamente ripresa. Peccato solo che nella sua preoccupazione per la von Thalheim si dimenticherà di Josie…

Il risultato? Quest’ultima non solo attenderà invano che il suo amato si presenti ad un loro appuntamento, ma – quando l’indomani lo incontrerà sul lavoro – scoprirà che non intende più lasciare Constanze, almeno per il momento. Come reagirà la giovane cuoca? Seguici su Instagram.