Tempesta d’amore: Paul e Josie bloccati in una baita romantica e… | Anticipazioni italiane

Dove non arriva il coraggio, ci pensa il destino. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) e Josie Klee (Lena Conzendorf) si troveranno infatti costretti ad affrontare i reciproci sentimenti grazie ad un evento inaspettato… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Paul tormentato dai sentimenti per Josie

Da quando ha capito di essersi innamorato di Josie, la sua vita non è più stata la stessa! Sconvolto da quei sentimenti tanto inaspettati quanto inopportuni, Paul sta infatti provando a capire come gestire una situazione che non si sarebbe mai immaginato potesse accadere e che rischia di far soffrire molte persone.

Non sapendo come affrontare Constanze (Sophia Schiller) e – al contempo – non sentendosi di passare del tempo con lei fingendo di amarla, Lindbergh sta dunque provando ad evitare la fidanzata. E sarà proprio nel tentativo di fuggire da lei che finirà vittima di uno scherzo del destino…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Paul e Josie bloccati in baita

Pur di evitare di passare la sera con la von Thalheim, Paul si avventurerà in mountain bike nel bosco, pur sapendo che le previsioni meteo non sono buone. Una decisione tutt’altro che saggia! Eh sì perché il ragazzo non solo bucherà una gomma, ma verrà anche sorpreso da un violento temporale, vedendosi così costretto a rifugiarsi in una baita del Fürstenhof. Baita che però non sarà vuota…

Con sua grande sorpresa, Paul vi troverà infatti niente altri che Josie, intenta a preparare una cenetta romantica per una coppia di ospiti del Fürstenhof. Peccato solo che – a causa del maltempo – l’evento privato verrà cancellato.

Il risultato? Saranno Paul e Josie a godersi il menu speciale preparato per i clienti dell’hotel per poi passare la notte insieme nella baita. E ben presto l’atmosfera diventerà così magica da portare i due a decidere di affrontare i propri sentimenti… Seguici su Instagram.