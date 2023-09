Tempesta d’amore: ROBERT perde l’amore. Esce di scena? | Anticipazioni tedesche

Una notizia shock è recentemente arrivata dalla Germania! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore uno dei personaggi in assoluto più amati della storia della soap uscirà infatti di scena. E per lui non sembrerà essere previsto un lieto fine… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Robert si innamora di Nicole

In onda da ormai ben 18 anni, Tempesta d’amore ci ha fatto conoscere una quantità incredibile di personaggi. Alcuni di loro, però, hanno giocato un ruolo unico nella soap tedesca… a partire da Robert Saalfeld (Lorenzo Patané)!

Già parte del cast fisso di Sturm der Liebe nella primissima puntata dell’ormai lontano settembre 2005, il talentuoso cuoco è stato protagonista di ben due stagioni: la seconda al fianco di Miriam von Heidelberg (Inez Bjørg David) e poi nuovamente quattro anni dopo insieme a Eva Krendlinger (Uta Kargel).

Come sappiamo, nessuno dei due matrimoni durò a lungo: se il primo terminò con la tragica morte della moglie, nel caso del secondo si arrivò ad un doloroso divorzio dopo molti anni. Con il cuore a pezzi, Robert sembrava aver perso speranza nell’amore, almeno fino a quando non ha ritrovato Lia Holle (Deborah Müller), sua amica d’infanzia. Nemmeno in questo caso, però, ci sarà un lieto fine…

Come vi abbiamo anticipato, tra qualche mese Robert tornerà da solo al Fürstenhof e per lui inizierà un lungo periodo da single che terminerà solo nel corso della diciannovesima stagione di Tempesta d’amore, quando l’uomo conoscerà Nicole Alves (Dionne Wudu). Sarà la volta giusta?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Robert e Nicole si lasciano

Come vi abbiamo anticipato, anche in questo caso la situazione sarà decisamente complessa: benché attratta da Robert, Nicole inizierà infatti uno scambio epistolare con un uomo misterioso che le ruberà il cuore. E così, quando Saalfeld lo scoprirà, penserà bene di spacciarsi per l’anonimo poeta!

Sarà così che Robert e Nicole diventeranno una coppia per la felicità di entrambi. Come prevedibile, però, una relazione basata sulle bugie non può durare a lungo! Il vero autore dei messaggi che hanno fatto innamorare la Alves è infatti niente altri che Michael Niederbühl (Erich Altenkopf)! E non ci vorrà molto prima che la verità venga alla luce…

Capendo di non poter mentire ancora a lungo sarà lo stesso Robert a confessare a Nicole la verità, deludendola profondamente e rovinando di fatto la loro relazione. Benché inizialmente intenzionata a perdonare Saalfeld, la donna si renderà infatti conto di non riuscire più a lasciare andare con lui e così Robert capirà che tra loro è finita.

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Robert lascia il Fürstenhof

Sarà in queste circostanze che l’uomo riceverà un’allettante offerta di lavoro in Italia e – non avendo più un vero motivo per restare a Bichlheim – deciderà di accettarla! Con una decisione improvvisa, nel corso della puntata 4120 Robert partirà per iniziare una nuova vita lontano dal Fürstenhof.

Si tratterà di un’uscita di scena definitiva? Per ora sembrerebbe proprio di sì! Se così dovesse essere, si tratterebbe indubbiamente di un finale un po’ deludente per un personaggio così amato, che lascerebbe di fatto la soap senza il tanto atteso happy end. Non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti per scoprire di più al riguardo. Seguici su Instagram.

(Puntate 4103-20, in onda in Germania dal 14 settembre al 10 ottobre 2023)