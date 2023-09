Terra amara: Yilmaz costringe Mujgan a confessare di fronte a Zuleyha | Trama 10 settembre 2023

Mujgan ammette di aver finto la gravidanza per far sì che Yilmaz restasse con lei, provocando la collera dello stesso Yilmaz e di Fekeli. Yilmaz porta Mujgan di fronte a Zuleyha nel giardino della villa degli Yaman e la costringe platealmente ad ammettere di aver mentito. Demir capisce a questo punto che il sentimento tra Yilmaz e Zuleyha è tuttora ben saldo. Rientrata alla tenuta di Fekeli, Mujgan è costretta ad affrontare anche Behice e capisce che neanche Fekeli intende perdonarla stavolta. Zia e nipote vengono cacciate dalla tenuta e costrette ad andare via senza Kerem Ali, nonostante Mujgan supplichi Yilmaz di lasciarle il figlio. Mentre vengono condotte ad Istanbul dagli uomini di Yilmaz, però, Fekeli cambia idea e decide di far restare le due donne a Cukurova.

Yilmaz riabbraccia Kerem Ali e svela il suo piano di fuga a Nazire, che cerca di convincerlo a non attuarlo. Fekeli sistema Mujgan e Behice in un alloggio a Cukurova, ma dice loro di non avvicinarsi per nessun motivo a Yilmaz, che intanto resta fermo nella sua idea di non far vedere Kerem Ali a Mujgan. Fikret e Fekeli vanno in ospedale per rimproverare l'infermiera Neriman, che ha diffuso il gossip sulla presunta relazione tra Fikret e Mujgan. Fekeli se la prende anche con tutti i presenti che hanno alimentato il pettegolezzo invece di soffocarlo. Zuleyha e Yilmaz si incontrano di nascosto e Demir, non trovando la moglie a casa, la cerca ovunque: Gulten, Cetin, Rasit, Fadik, Saniye e Gaffur temono che sia accaduto qualcosa di brutto. Zuleyha torna a casa e dice a Demir di aver visto Yilmaz perché lo ama. La reazione di Demir lascia sia Zuleyha che Sevda senza parole!