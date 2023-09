Terra amara: Yilmaz non crede alla buona fede di Demir e… | Trama 11 settembre 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di lunedì 11 settembre 2023

Zuleyha ha detto chiaramente a Demir che ama ancora Yilmaz. Demir a sorpresa è sembrato molto aperto e comprensivo nei confronti di Zuleyha; quest'ultima ne parla a Yilmaz, il quale però non è affatto convinto della buona fede del rivale e convince Zuleyha a fuggire una volta per tutte insieme a lui. Rasit acquista un anello per Fadik e lo nasconde in un vaso di fiori; la nonnina Azize, tuttavia, crede che si tratti di un dono per lei e se lo mette al dito. Rasit tenta di riprenderselo ma viene visto da Sevda, che pensa che Rasit volesse rubare l'anello e lo licenzia.