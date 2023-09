Terra amara: Saniye non sopporta Sevda | Trama 15 settembre 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di venerdì 15 settembre 2023

Alta tensione alla tenuta, con Saniye che rifiuta l'autorità di Sevda e non intende obbedirle. Sevda riferisce a Demir, che si arrabbia e rimprovera aspramente Saniye. Quest'ultima, fortemente sconvolta, scopre con l'ausilio di Uzum che Gaffur ha ricevuto una lettera dal Centro per l'Impiego; in pratica, l'uomo è stato autorizzato ad emigrare in Germania. Dopo quello che è successo con Mujgan, Fekeli accetta che lei e Yilmaz divorzino, ma Mujgan deve rimanere ad Adana in una casa da lui comprata e Kerem Ali deve restare a vivere col padre.