Terra amara: Yilmaz e Zuleyha vengono fermati dalla polizia | Trama 16 settembre 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di sabato 16 settembre 2023

Mujgan non vuole separarsi dal figlio e pianifica di andare in una piccola località dove scappare col bimbo. Anche Yilmaz e Zuleyha stanno studiando la loro fuga e intendono partire nel giorno della cerimonia di celebrazione della morte di Hunkar.

A villa Yaman, Rasit sembra sparito e neanche Fadik sa dove sia. Poi però lo stesso Rasit dice a Fadik che è stato licenziato. Il giorno prima infatti, pur di farle una sorpresa, il ragazzo aveva nascosto nella serra un anello che è stato trovato dalla nonnina Azize la quale, pensando a un regalo per lei, lo indossa. Rasit tenta di riprendere l’anello, ma Sevda sopraggiunge e, credendo che si tratti di un furto, lo licenzia. Saniye e Fadik tentano senza successo di difendere Rasit, illustrando a Demir e Zuleyha l’accaduto. Zuleyha e Yilmaz progettano la loro fuga. Vista l’occasione della cerimonia di celebrazione della morte di Hunkar, Zuleyha scioglie un sonnifero nella bevanda che lei stessa prepara e che tutti bevono. Di notte, tutti dormono sotto l’effetto del sonnifero e a quel punto Yilmaz e Zuleyha fuggono con i bambini.

Yilmaz e Zuleyha, intenti a fuggire, vengono però fermati dalla polizia. Il Commissario avvisa Demir, che subito si reca alla stazione di polizia a riprendersi i suoi figli Adnan e Leyla, chiedendo poi a Zuleyha di rientrare a casa con lui. Alla stazione di polizia, Yilmaz trova Fekeli che è arrabbiato con lui per avergli portato via il nipote Kerem Ali senza avvertirlo, e gli dice che non lo considera più suo figlio.