Terra amara: Behice pretende da Fekeli un atto notarile! | Trama 17 settembre 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di domenica 17 settembre 2023

Zuleyha decide di tornare a casa insieme a Demir pur di non allontanarsi dai suoi figli, ma sta male per questo e Sevda tenta di consolarla. Il mattino dopo, dopo aver cercato invano di ottenere il perdono di Fekeli, Yilmaz va alla villa di Demir.

Le lettere mandate da Yilmaz colpiscono tutti i loro destinatari: Fekeli, Mujgan e Demir, il suo nemico giurato. Quest’ultimo decide finalmente di “liberare” Zuleyha. I due divorzieranno e lei potrà finalmente stare con Yilmaz. Demir mette come condizione solo che Leyla rimanga alla villa, mentre Adnan potrà seguire Zuleyha. I due si promettono che potranno stare con i loro figli ogni volta che lo desidereranno. Pure Yilmaz e Mujgan divorzieranno e non è ancora chiaro chi si prenderà cura di Kerem Ali. Mujgan mantiene ancora un atteggiamento freddo verso Yilmaz, ma Fekeli propone una soluzione. Demir e Yilmaz si stringono la mano in segno di pace.

Dopo aver raggiunto l'accordo su questi futuri divorzi, Behice reclama però a Fekeli un atto notarile che protegga la nipote e Kerem Ali. Fekeli si arrabbia e assicura a Behice che non avrebbe mai fatto mancare il suo sostegno a Mujgan e Kerem Ali.