Terra amara: brutta notizia per Behice | Trama 2 ottobre 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di lunedì 2 ottobre 2023

Fekeli è infuriato in quanto Behice e Mujgan intendono partire per Istanbul portando con loro il piccolo Kerem Alì e di conseguenza chiede alle due donne di lasciare subito la sua casa. Quindi Behice e Mujgan, insieme al bimbo, vanno a stare in un albergo e lì vedono l'avvocato che è in possesso dei documenti testamentari di Yilmaz. Il legale annuncia alle due donne che la quota di eredità spettante a Mujgan è meno cospicua di quello che credevano. Umit, da poco giunta in città, incontra in segreto Fikret.