Terra amara: Fekeli apprende dell’incidente di Yilmaz | Trama 20 settembre 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di mercoledì 20 settembre 2023

La nonnina Azize scambia Sevda per Hasene, la sorella di Hunkar che era venuta a mancare tanti anni prima. Ciò però dà fastidio a Saniye che, non dando più credito ad alcun futuro per la sua famiglia, da l’ok alla scelta di Gaffur di trasferirsi in Germania a lavorare. Fekeli prosegue a cercare l’assassino di Hunkar ma, mentre sta parlando con Celal (da lui incaricato per indagare), viene a sapere dell’incidente di Yilmaz.. Seguici su Instagram.