Anticipazioni puntata di Terra amara di giovedì 21 settembre 2023

Non si sa se Yilmaz ce la farà e tutti i suoi cari si precipitano per vegliarlo. L'uomo a un certo punto sembra star meglio: si sveglia e chiede di poter vedere i piccoli Adnan e Kerem Ali. Al suo capezzale, Mujgan e Zuleyha finalmente fanno pace per il bene dei bambini. Presto la notizia che Demir è riuscito a salvare Yilmaz dalla macchina in fiamme si diffonde e l'uomo viene così stimato da tutti…