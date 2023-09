Terra amara: Demir invita Umit a un evento speciale | Trama 30 settembre 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di sabato 30 settembre 2023

Zuleyha supervisiona i matrimoni collettivi organizzati di cui si era sempre occupata Hunkar Yaman nella tenuta. Saniye, impegnata a distribuire vestiti ai bambini delle baracche, pensa di far mettere all’asta gli abiti di Hunkar. Gulten prova l’abito da sposa che Zuleyha ha realizzato per lei, ma ciò provoca l’invidia di Fadik. Sevda incoraggia Demir a cercare di riconquistare Zuleyha, intanto nasce qualcosa tra Fikret e Mujgan.

Una ragazza, Umit, è giunta a Cukurova e tutti ne parlano già per la sua bellezza e per l’importante nomina a primario dell’ospedale al posto di Mujgan. Demir la invita come sua ospite all’evento di premiazione del miglior imprenditore di Cukurova. Alla serata partecipano anche Fekeli e Fikret, con quest’ultimo che si vuole vendicare di Demir per le colpe di Adnan Yaman padre. Fikret, infatti, sarebbe il figlio illegittimo, nato da una storia clandestina tra Adnan e sua madre. Zuleyha è la nuova Signora della tenuta Yaman, ma Demir le ha anche ceduto tutte le quote della Adnan Yaman Holding di Hunkar.

Behice tenta di convincere Mujgan che bisogna prendere Kerem Alì e tornare a Istanbul. Mujgan però ha dei dubbi: pensa al dolore che avrebbe Fekeli se lo separasse dal bambino. Sermin chiede a Zuleyha di accettare la candidatura alla presidenza dell'associazione di beneficenza, in passato presieduta da Hunkar Yaman. Zuleyha viene eletta. Nazire, nel corso dell'ennesimo litigio con Behice, informa Fekeli che la donna, insieme a Mujgan e a Kerem Alì, intende partire per Istanbul.