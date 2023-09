Terra amara: Demir offrirà una lauta ricompensa se… | Trama 5 settembre 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di martedì 5 settembre 2023

Behice è stata ora dimessa e, visto che Fekeli le ha chiesto scusa, rimarrà a Cukurova invece di tornare a Istanbul. Una volta rientrata a casa, però, Behice si arrabbia nello scoprire che la villa in cui ha vissuto fino a quel momento con Mujgan e Yilmaz andrà a Gulten e Cetin, ma non lascia trapelare la sua rabbia a Fekeli. Intanto Demir, appreso dal procuratore che non ci sono nuovi sospettati per la morte di sua madre Hunkar, decide di offrire una lauta ricompensa a chi gli darà informazioni utili all'arresto del colpevole…