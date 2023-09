Terra amara: Sermin non si fida di Behice… | Trama 7 settembre 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di giovedì 7 settembre 2023

Zuleyha scopre che Mujgan sarebbe incinta e, pensando che la rivale aspetti un bambino da Yilmaz, si infuria e vorrebbe troncare con lui. Behice, in una conferenza stampa, dà la sua versione dell’aggressione che ha subito, facendo capire che Zuleyha secondo lei è complice in quello che è successo. Comunque, la stessa Behice perdona pubblicamente Zuleyha sperando così di attrarre nuovamente a sé Fekeli. Sermin, però, tende a non fidarsi della versione di Behice. Seguici su Instagram.