Terra amara: Yilmaz ha brutte intenzioni nei confronti di Fikret | Trama 9 settembre 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di sabato 9 settembre 2023

Zuleyha è preoccupata a causa del discorso che Behice ha tenuto davanti alla stampa e con cui l’ha praticamente accusata di aver istigato la sua aggressione; Sevda e Demir cercano di farla reagire ma non ci riescono. Yilmaz apprende che Mujgan ha riferito a Zuleyha di essere incinta; l’uomo le chiede spiegazioni arrabbiato, sicuro che non sia vero. Quando però lo stesso Yilmaz verifica il risultato positivo del test di gravidanza, dice a Mujgan che il bambino non è suo visto che non stanno insieme da mesi. Fekeli tenta di calmare Yilmaz ma il giovane non vuole sentire ragioni. Sermin, una volta appreso che Mujgan è incinta, lo dice a Demir che intuisce subito che lo stato d’animo di Zuleyha è collegato alla gravidanza di Mujgan. Zuleyha decide di prendere in mano l’eredità di Hunkar: da ora in poi guiderà la fattoria.

Mujgan ha detto di essere incinta e quindi ora Zuleyha crede che Yilmaz abbia tradito la promessa di non avere più rapporti con la moglie. Yilmaz nega di aver fatto l’amore con Mujgan ma, nel frattempo, il gossip su una presunta storia fra Mujgan e Fikret dilaga, finché arriva all’orecchio dello stesso Yilmaz che, infuriato, va da Fikret per farlo fuori. Proprio allora irrompe Mujgan che rivela di non essere incinta. Saniye crede che Gaffur incontri ancora Seher e minaccia di mandarlo via da casa. Gaffur a quel punto pensa di trasferirsi in Germania e così si reca alla visita per essere dichiarato lavorativamente abile in quel paese. Si sospetta sempre più che Behice possa aver ucciso Hunkar. Zuleyha promette ai braccianti della tenuta che continuerà il lavoro come erede di Hunkar. E Fekeli, ancora in lutto per la morte della sua amata, consegna una lettera all’amico Turan… Seguici su Instagram.