Terra amara, anticipazioni dal 17 al 23 settembre 2023

Anticipazioni settimanali puntate Terra amara da domenica 17 a sabato 23 settembre 2023

Zuleyha accetta di tornare a casa con Demir per non allontanarsi dai propri figli, ma è distrutta dal dolore. Sevda la consola. Il mattino seguente, dopo essere passato dal padre Fekeli per chiedere invano il suo perdono, Yilmaz si reca alla villa di Demir.

Le lettere inviate da Yilmaz risuonano nell’anima di tutti i loro destinatari: in quella di Fekeli, di Mujgan e persino in quella di Demir, il suo nemico giurato. Demir decide finalmente di ascoltare la voce della sua coscienza e di lasciar andare Zuleyha. I due divorzieranno e la nostra protagonista potrà finalmente tornare tra le braccia del suo amato Yilmaz. Demir augura alla coppia di trovare la felicità che merita ma ad una condizione, che la piccola Leyla resti alla villa, mentre Adnan andrà via con Zuleyha. I due si promettono che potranno vedere i loro figli ogni volta che vorranno. Anche Yilmaz e Mujgan divorzieranno e bisogna decidere chi si occuperà di Kerem Ali. Mujgan si ostina a mantenere un atteggiamento freddo nei confronti di Yilmaz, ma Fekeli risolverà la situazione proponendo la sua soluzione. Infine, Demir e Yilmaz si stringono la mano in segno di pace, intenzionati a porre fine alle ostilità.

Demir capisce quanto controproducente sia stato il suo comportamento e concede a Zuleyha il divorzio. Mujgan è più reticente, ma anche lei divorzierà da Yilmaz. Alla luce di questo, Behice reclama presso Fekeli un atto notarile che metta in sicurezza finanziaria la nipote e Kerem Ali. Fekeli si infuria e assicura a Behice che, anche senza atti, mai farà mancare il suo sostegno a Mujgan e Kerem Ali.

Yilmaz e Zuleyha sognano dopo il matrimonio di abitare in una bellissima villa, e intanto lei vivrà con Adnan in attesa del divorzio, mentre Leyla resterà con Demir e Kerem Alì con Mujgan. Tutto cambia però quando Yilmaz viene chiamato da Nazire per via di un infortunio a Kerem Ali: per raggiungere il figlio ha un terribile incidente d’auto. Intanto Saniye mostra apertamente la sua insofferenza per Sevda. Rasit regala a Fadik un anello di fidanzamento.

Demir e Zuleyha assistono all’incidente d’auto di Yilmaz, che viene tratto in salvo dai due e portato in ospedale in fin di vita. Fikret continua a indagare sul motivo che ha spinto Yilmaz a vendere le sue proprietà a Hunkar e continua a condurre il doppio gioco per stringere alleanze per realizzare il suo piano segreto. Inoltre, insiste nell’approccio con Mujgan. Intanto Bahtiyar, suo cugino, sta per iniziare il suo incarico in ospedale. Sevda è sempre più inserita all’interno della famiglia Yaman e si comporta da padrona della villa grazie al sostegno di Demir e Zuleyha.

La nonnina scambia Sevda per Hasene, la sorella di Hunkar morta molti anni prima. La situazione però infastidisce Saniye che, non immaginando più alcun futuro per la sua famiglia, appoggia Gaffur nella scelta di trasferirsi in Germania a lavorare. Fekeli continua la ricerca dell’assassino di Hunkar ma, mentre sta parlando con Celal da lui incaricato per indagare, riceve la notizia dell’incidente di Yilmaz.

Mentre Yilmaz lotta tra la vita e la morte, tutti i suoi cari accorrono per vegliarlo. Miracolosamente, l’uomo si sveglia e chiede di poter vedere i suoi figli, Adnan e Kerem Ali. Al suo capezzale, Mujgan e Zuleyha finalmente si riconciliano mettendo il bene di Adnan e Kerem Ali al primo posto. Ben presto, la notizia che Demir ha salvato Yilmaz dall’auto in fiamme si diffonde, accrescendo la stima e il rispetto di tutti verso il vecchio nemico di Yilmaz.

Alla tenuta Yaman e a casa Fekeli, l’attesa è febbrile e quando finalmente giungono buone notizie dall’ospedale sono tutti sollevati, a parte Behice. Infine, anche Demir e Yilmaz possono parlarsi senza più rancori e suggellano un patto promettendosi reciprocamente di badare l’uno alla famiglia dell’altro se uno dei due venisse a mancare.

Yilmaz è sempre ricoverato in gravi condizioni dopo che Demir l’ha salvato dal tragico incidente d’auto. Demir va a fargli visita in ospedale e si scusa con lui per tutto il dolore provocatogli in questi anni. Yilmaz lo perdona e gli chiede di prendersi cura di Zuleyha e di Adnan, in caso lui non dovesse farcela. Fekeli aggiorna i notabili di Cukurova sulle condizioni di salute di Yilmaz e dichiara davanti a tutti che, d’ora in poi, Demir sarà come un figlio per lui. L’eterna faida tra le due famiglie sembra essersi conclusa. Gaffur comunica a Gulten e Cetin di volersi trasferire in Germania, in quanto, dopo l’arrivo di Sevda, la situazione alla villa è diventata insopportabile, soprattutto per Saniye. Zuleyha rimane a vegliare su Yilmaz, che improvvisamente si aggrava e, dopo aver confessato il suo eterno amore a Zuleyha, muore.

Zuleyha, Mujgan e Fekeli si recano in obitorio a vedere il corpo di Yilmaz, e ciascuno di loro si prende un momento per congedarsi da lui. Prima del funerale, Behice si sloga una caviglia e dunque non può parteciparvi. Ciò scatena i pettegolezzi di Sermin e Fusun, che sospettano che la donna non abbia presenziato perché incapace di nascondere la propria gioia per la morte di Yilmaz. Infatti, in seguito alla sua morte, Mujgan erediterà una grande fortuna. Demir decide di accompagnare Adnan alla preghiera serale in onore di Yilmaz, e Fekeli lo invita a restare dicendogli che ormai lo considera come un figlio.