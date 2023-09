Terra amara, anticipazioni dal 2 al 7 ottobre 2023

Anticipazioni settimanali puntate Terra amara da lunedì 2 a sabato 7 ottobre 2023

Fekeli, sconvolto e arrabbiato perché Behice e Mujgan vogliono partire per Istanbul portando con loro Kerem Alì, chiede alle due donne di lasciare la sua casa immediatamente. Behice e Mujgan, insieme al bambino, si trasferiscono quindi in un albergo, dove incontrano l’avvocato che è in possesso dei documenti testamentari di Yilmaz. L’avvocato comunica alle due donne che la quota di eredità che spetterà a Mujgan è molto meno consistente di quello che credevano. Umit, da poco arrivata in città, incontra in segreto Fikret.

Behice scopre che l’eredità di Yilmaz ammonta solo a 80.000 lire e non a 30 milioni. Mujgan cerca inutilmente di convincere la zia a trasferirsi in un hotel più economico e così chiede aiuto a Fikret, rivelandogli che Yilmaz aveva venduto tutte le sue proprietà a Hunkar Yaman e che probabilmente solo Zuleyha sa dove sono finiti i trenta milioni, anche se Fikret è al corrente della situazione.

Sevda ascolta un contadino confidare ad un altro di coltivare di nascosto i suoi prodotti in un campo degli Yaman, e lo rivela a Zuleyha consigliandole di intervenire con fermezza. Fikret rivela a Fekeli la situazione di Mujgan. Fekeli allora va all’hotel, perdona Mujgan e le chiede di tornare a casa. Anche la zia si accoda. In ospedale, Mujgan scopre che Umit e Fikret sono vecchi amici.

Mujgan si reca a casa di Zuleyha per parlarle dell’eredità di Yilmaz. A quanto pare, prima di morire, Yilmaz aveva venduto quasi tutti i suoi beni per la cifra di trenta milioni di lire: soldi che ora sembrano essersi volatilizzati. Mujgan accusa Zuleyha di averli rubati e lei la caccia di casa indignata. Demir viene a sapere che Umit, il nuovo primario dell’ospedale, cerca un appartamento e le permette di andare a vivere in una villa di sua proprietà.

Fekeli scopre che Fikret ha distrutto la lapide di Adnan Yaman, ma non riesce a capire il motivo di questo gesto violento. Finalmente Gulten sta per sposarsi con Cetin. Il loro matrimonio verrà celebrato alla tenuta degli Yaman durante la cerimonia collettiva che Zuleyha ha voluto riproporre per tramandare la tradizione instaurata dalla scomparsa Hunkar Yaman.

Durante la grande festa di nozze organizzata da Zuleyha per onorare una tradizione introdotta da Hunkar, Cetin e Gulten si sposano, ma Rasit non si presenta, abbandonando Fadik. Zuleyha ha ormai sostituito la figura di Hunkar, Demir si fida di lei poiché in Zuleyha vede le capacità necessarie per portare avanti i valori della madre. Nel frattempo Behice incarica Nimet di scoprire chi si è impossessato del denaro prelevato da Yilmaz poco prima di morire. Fekeli domanda a Fikret quali sono i motivi che lo hanno spinto a sfregiare la lapide di Adnan Yaman e l’uomo afferma di averlo fatto perché Adnan ha causato dolore a molte persone. Fekeli non è convinto della risposta e sospetta che dietro a un gesto simile si nascondano altre motivazioni. Infine Zuleyha trova una lettera in cui Adnan il padre di Demir risponde a una donna che dichiara di essere incinta di suo figlio.

Zuleyha legge una lettera misteriosa scritta dal padre di Demir in cui accusava una donna di mentire sulla paternità di un figlio. Nel frattempo, dopo l'ennesimo rimprovero maleducato di Behice nei confronti di Nazire, Fekeli decide di allontanare la donna dalla villa per mandarla a vivere in un modesto appartamento. Mujgan affronta Umit per averla messa a capo del programma di vaccinazione, cosa che porterebbe la donna a viaggiare di villaggio in villaggio. Fikret deve spiegare a suo zio perché abbia deciso di distruggere la lapide di Adnan Yaman. Mujgan, venuta a sapere che sua zia è stata cacciata di casa, si sfoga con lei per tutte le difficoltà che la vita le ha messo di fronte, non ultimo il rifiuto di sua madre di accoglierla negli Stati Uniti.