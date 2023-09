Terra amara, anticipazioni dal 25 al 30 settembre 2023

Anticipazioni settimanali puntate Terra amara da lunedì 25 a sabato 30 settembre 2023

Zuleyha soffre per la morte di Yilmaz. Demir la supporta e Zuleyha, per difendere la reputazione dello stesso Demir, vuole lasciare la tenuta. Tuttavia, Demir la invita a restare. La spontaneità di Uzum e Adnan tocca il cuore di tutti. Anche Mujgan piange per la morte di Yilmaz, mentre Behice è più interessata a garantirsi il proprio benessere economico. Fekeli cede il controllo delle attività di Yilmaz al nipote Fikret, che ormai considera un figlio.

Gaffur, dopo aver ricevuto la lettera dal centro dell’impiego, vuole partire per la Germania. Fadik teme che Sevda voglia sbarazzarsi di lei e di Rasit, per cui la partenza di Gaffur la preoccupa. Gaffur e Saniye informano Demir, che vive la loro scelta come un affronto alla sua benevolenza. Sevda lo aiuta a ragionare e, al momento della partenza di Gaffur, Demir gli riconosce gli sforzi e il lavoro di tanti anni.

Sono passati sette giorni dalla morte di Yilmaz. Fekeli decide di celebrare questa ricorrenza alla moschea, pensando che in casa Zuleyha si sentirebbe a disagio a causa di Mujgan. La dottoressa non accoglie bene la notizia ma viene redarguita da Behice, che le impone di comportarsi come si deve per non rischiare problemi con l’eredità. A Istanbul, Gaffur scopre di essere stato vittima di un inganno: gli uomini che dovevano assicurargli un posto di lavoro in Germania sono in realtà dei truffatori.

Gaffur, con la scusa della nostalgia di casa, torna alla tenuta Yaman e ottiene nuovamente il suo lavoro. Tre mesi dopo, Zuleyha decide di raccogliere l’eredità di Hunkar e di diventare la nuova signora di Cukurova. Intanto, Demir si imbatte in Umit, un’affascinante e misteriosa ragazza. Fikret vandalizza la tomba di Adnan Yaman.

In difficoltà per dover montare una ruota di scorta, Umit Kahraman viene aiutata da Demir ma elude le domande sulla propria identità. Fra i due sembra nascere un’intesa. Umit, ancora sconosciuta a tutti, è stata nominata primario dell’ospedale di Cukurova a scapito di Mujgan, che ne rimane amareggiata e si lamenta con Behice che ne approfitta per sollecitare la nipote ad aprire uno studio medico a Istanbul, salvo smentirsi quando è Fekeli che sollecita Mujgan a fare la stessa cosa, ma a Cukurova.

Zuleyha sovraintende ai matrimoni collettivi organizzati che aveva sempre organizzato Hunkar Yaman nella tenuta. Saniye, mentre distribuisce vestiti ai bimbi delle baracche, pensa di far mettere all’asta gli abiti di Hunkar. Gulten prova l’abito da sposa che Zuleyha ha fatto per lei, provocando l’invidia di Fadik. Sevda incoraggia Demir a riconquistare Zuleyha. Nasce qualcosa tra Fikret e Mujgan.

Una giovane donna è arrivata a Cukurova ed è già sulla bocca di tutti per la sua bellezza e per l’importante nomina a primario dell’ospedale cittadino al posto di Mujgan. Il suo fascino sembra aver conquistato persino l’interesse di Demir, che si affretta a invitarla come sua ospite all’evento di premiazione del miglior imprenditore di Cukurova. Alla serata sono invitati anche Fekeli e Fikret, quest’ultimo intenzionato a vendicarsi di Demir, per le colpe di Adnan Yaman padre. Fikret, infatti, sarebbe il figlio illegittimo, nato da una relazione clandestina tra Adnan e sua madre. Cacciata di casa dal marito, una volta scoperta la verità, Adnan si era rifiutato di concederle il suo aiuto, condannando lei e Fikret a una vita di povertà e umiliazione. Nel frattempo, Zuleyha non solo è diventata la nuova Signora della tenuta Yaman, ma Demir le ha anche ceduto tutte le quote della Adnan Yaman Holding appartenute a sua madre Hunkar.

Sermin chiede a Zuleyha di accettare la candidatura alla presidenza dell'associazione di beneficenza un tempo presieduta da Hunkar Yaman. Zuleyha viene eletta.