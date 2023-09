Terra Amara anticipazioni: Fikret lascia davvero Cukurova?

La vendetta di Fikret Fekeli (Furkan Palali) contro il fratellastro Demir Yaman (Murat Unalmis) sembrerà avere i giorni contati nel corso delle prossime puntate italiane di Terra Amara. Non appena lo “zio” Ali Rahmet (Kerem Alisik) avrà nuovamente un infarto a causa delle sue incaute azioni, Fikret subirà un crollo emotivo e deciderà di lasciare Cukurova per tornare in Germania… Ma lo farà davvero?

Terra Amara, news: il nuovo infarto di Ali Rahmet

La storyline inizierà a delinearsi nel momento in cui Lütfiye Duman (Hülya Darcan), la zia materna di Fikret, confesserà a Ali Rahmet che il nipote “in comune” ha preso in affitto uno studio non lontano da Cukurova. Dato che avrà tentato invano di farlo desistere dai suoi propositi di vendetta contro Demir, spronandolo a pensare che non è certo colpa sua se il padre Adnan Yaman non ha voluto prendersi cura di lui, Fekeli chiederà a Lütfiye di poter vedere tale studio e verrà colto da un malore quando troverà nel cestino dell’esplosivo.

A quel punto, Ali Rahmet riterrà erroneamente che Fikret volesse sporcarsi le mani di sangue e il suo cuore cederà, tant’è che avrà un infarto. Fortunatamente, il Fekeli Senior si riprenderà dopo una settimana di ricovero, ma ciò non placherà i sensi di colpa di Fikret, soprattutto quando Lütfiye gli consegnerà una lettera scritta tanti anni prima dalla madre Safiye.

Terra Amara, spoiler: Fikret lascia davvero Cukurova?

Eh sì: grazie a quella missiva, Fikret scoprirà che la madre Safiye ha scelto deliberatamente di tradire il marito Musa, ossia il fratello di Ali Rahmet, poiché spinta dall’amore che sentiva per Adnan. Parole difficile da accettare, poiché il giovane si era convinto del fatto che Safiye fosse stata violentata dal Yaman Senior, non prendendo minimamente in considerazione l’idea che potesse essere davvero innamorata di lui (al punto da pensare addirittura al divorzio da Musa).

Non a caso, dato la “traumatica” verità, Fikret farà mea culpa e, dopo aver chiesto perdono ad Ali Rahmet e salutato l’amata Mujgan (Melike Ipek Yalova), farà i bagagli per lasciare Cukurova e tornare in Germania per lasciarsi alle spalle tutto l’odio provato per i Yaman.

Terra Amara, trame: Demir inchioda Fikret, ecco come!

Tuttavia, un’azione di Demir potrebbe far cambiare idea a Fikret. Durante la degenza di Ali Rahmet in ospedale, Zuleyha (Hilal Altinbilek) ruberà infatti dalla borsa di Lütfiye la lettera di Safiye e la consegnerà a Demir per dimostrargli che Adnan non l’ha violentata, come invece il “fratellastro” sostiene. Senza chiedere il parere di Zuleyha, Demir fotocopierà la missiva e spargerà manifesti per tutte le strade di Cukurova, scagionando di fatto Adnan Senior dall’accusa di violenza, ma ledendo profondamente l’onore e il ricordo della defunta Safiye.

Iniziativa, quella di Demir, che non piacerà né a Zuleyha, né tanto meno a Ali Rahmet e Lütfiye, convinti che Fikret potrebbe reagire qualora dovesse vedere i manifesti…