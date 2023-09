Terra Amara anticipazioni: Fikret rapisce Demir e gli svela tutta la verità!

Nelle puntate italiane di Terra Amara in onda nei prossimi mesi arriverà il tempo per Fikret Fekeli (Furkan Palali) di giocare a carte scoperte con il fratellastro Demir Yaman (Murat Unalmis). Per questo, l’uomo si renderà protagonista di un ennesimo atto violento ed arriverà a rapire l’imprenditore!

Terra Amara, news: Fikret e la guerra contro Demir

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi in precedenza, Fikret è figlio illegittimo di Adnan Yaman, il padre di Demir, e non di Musa, il fratello di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik). Nel corso degli anni, dato che sarà stato rifiutato dal genitore insieme alla madre Safiye, Fikret avrà dunque sviluppato una forte avversione nei confronti della famiglia Yaman e, visto che non se la potrà prendere con l’ormai defunto Adnan Senior, riverserà tutta la sua ira sul fratellastro Demir.

In pratica, Fikret avrà come obiettivo principale quello di far riconoscere a Demir che Adnan non era l’uomo integerrimo che lui ha sempre descritto e, per farlo, si avvarrà anche di una complice, ossia la dottoressa Ümit Kahraman (Hande Soral), che avrà il compito di sedurre Demir. Quest’ultima seguirà alla lettera tutti gli ordini del giovane Fekeli, ma la situazione si comprometterà quando Umit verrà lasciata da Demir, intenzionato a dare una nuova possibilità al suo rapporto con la moglie Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek).

Terra Amara, spoiler: Fikret rapisce Demir

Nonostante tutti gli sforzi di Ali Rahmet, che farà addirittura arrivare da Cukurova Lütfiye Duman (Hülya Darcan), la sua zia materna, e di Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova), Fikret non ne vorrà proprio sapere di lasciare a metà la sua vendetta e, quando si sentirà tradito persino da Ümit, arriverà ad un punto di non ritorno e rapirà Demir.

Per farlo, Fikret chiederà ad un suo complice di fare finta di avere avuto un guasto con la sua macchina, in modo tale da poter tramortire Demir alle spalle con un colpo sulla nuca appena sarà sceso dalla sua vettura per aiutarlo. Una macchinazione che procederà senza alcun tipo di intoppo, ma che costringerà Fikret a svelare le sue carte una volta che Demir si sveglierà legato in una sedia…

Terra Amara, trame: Fikret sfida Demir

Ovviamente, come prevedibile, Demir avrà un sussulto quando si troverà di fronte Fikret e non farà fatica a capire che è lui il fantomatico fratellastro che sta mettendo a soqquadro la sua vita da diverse settimane. Col suo modo di fare sicuro, Demir ribadirà però a Fikret che non intende credere per nessun motivo alla sua storia e non batterà ciglio nemmeno quando il suo avversario sottolineerà che Adnan ha sedotto e abbandonato la madre Safiye anche quando Musa non ha più voluto prendersi cura di loro.

Lo scontro si trasformerà poi in una vera e propria scazzottata (non appena Fikret slegherà i polsi di Demir) e si concluderà con una vera e propria provocazione. Fikret consegnerà infatti una pistola a Demir e gliene impugnerà contro un’altra, annunciandogli che quella sera soltanto uno di loro uscirà vivo. A sorpresa, Demir non cederà alla provocazione e, dopo aver gettato l’arma a terra, inviterà Fikret a sparargli, se è davvero quello che vuole.

Nonostante l'odio, però, il giovane Fekeli non riuscirà ad andare fino in fondo e di fatto libererà il "fratellastro", che andrà via…