Terra Amara anticipazioni: Umit cerca di riavvicinarsi a Demir ma…

Anche se Demir Yaman (Murat Unalmis) troncherà la relazione extraconiugale avviata con lei per dare una nuova possibilità al suo matrimonio con Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek), la dottoressa Ümit Kahraman (Hande Soral) non vorrà fare un passo indietro e tenterà di riavvicinarsi all’imprenditore. Tuttavia, la donna – nelle future puntate di Terra amara – incrocerà la sua strada con la sospettosa Sevda Caglayan (Nazan Kesal)…

Terra Amara, news: Demir tronca con Ümit

Come abbiamo avuto occasione di raccontarvi in precedenza, Ümit si avvicinerà inizialmente a Demir su ordine di Fikret Fekeli (Furkan Palali). Quest’ultimo, figlio illegittimo di Adnan Yaman, se la prenderà infatti con il fratellastro per essere stato concepito e abbandonato dal defunto genitore e spingerà Ümit a sedurlo per mandare a monte il suo già traballante matrimonio con Zuleyha.

Proprio per questo, Ümit non farà tanta fatica a sedurre Demir, ma col tempo finirà per innamorarsi davvero di lui. Tali sentimenti la porteranno a fare di tutto quando, dopo una serie di promesse (compresa l’idea di divorziare da Zuleyha), Demir deciderà di porre fine alla loro relazione, asserendo di essersi reso conto di amare ancora la moglie. Parole a cui Ümit non vorrà sottostare, ragione per la quale farà una mossa che non piacerà affatto a Sevda…

Terra Amara, spoiler: Ümit si presenta a casa di Zuleyha e Demir

Puntando sul legame cordiale instaurato con Zuleyha, Ümit si presenterà alla tenuta dei Yaman all’improvviso, facendo storcere il naso persino a Demir, che capirà immediatamente che la visita improvvisa è un tentativo della dottoressa di ottenere nuovamente la sua attenzione. Ovviamente, per tutto il resto della serata, Demir cercherà di mantenere la calma, così come Sevda, mentre Zuleyha non sospetterà nulla e parlerà con Ümit del più e del meno, invitandola tra l’altro ad avere fiducia nell’amore perché presto troverà un uomo in grado di amarla.

In tutto ciò, Ümit si giocherà un asso nella manica: in pratica, saboterà il motore della sua auto per “costringere” Demir a darle un passaggio a casa, ma tutto ciò si rivelerà vano. Alla fine, Zuleyha chiederà infatti ad un operaio di riaccompagnarla, impedendole di andare fino in fondo col suo proposito…

Terra Amara, trame: Sevda affronta Ümit

Comunque sia, la macchinazione non passerà inosservata a Sevda, la quale non esiterà ad andare da Ümit per ribadirle per l’ennesima volta che deve lasciare in pace Demir e Zuleyha. Il dialogo che si verrà ad instaurare sarà piuttosto teso, tant’è che ad un certo punto Ümit affronterà a muso duro Sevda e le dirà che non può farle la morale perché è uguale a lei. Parole “enigmatiche” che Sevda non comprenderà, tant’è che chiederà spiegazioni a Ümit invitandola ad essere più chiara e a dirle una volta per tutte perché la disprezza.

Tuttavia, ve lo diciamo sin da ora, il confronto verrà interrotto all’improvviso dall’arrivo di Mujgan Hekimoglu (Melik Ipek Yalova), in cerca di conforto da Ümit dopo l’ennesimo litigio con Fikret, e la clamorosa rivelazione dovrà ancora attendere… Seguici su Instagram.