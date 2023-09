Terra amara: Mujgan rischia la vita con Kerem Ali | Trama 12 settembre 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di martedì 12 settembre 2023

Mujgan sta malissimo in quanto Yilmaz non vuole assolutamente che lei veda Kerem Ali. La donna è sempre più disperata e decide di parlarne a Zuleyha che, colpita dalla sofferenza della rivale, prende Kerem Ali e lo porta alla madre affinché possa almeno salutarlo brevemente. Mujgan tuttavia se ne approfitta e cerca di fuggire con il figlio. Entrambi cadono in un fiume in piena e vengono trascinati via dalla corrente…