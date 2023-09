Un posto al sole: Viola accoglierà l’appello di Rosa? | Trama 2 ottobre 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda lunedì 2 ottobre 2023

Lunedì 2 ottobre 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una donna turbata e dei nonni tristi…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Estremamente turbata dopo aver appreso che la vita “da infiltrato” di Damiano (Luigi Miele) lo colloca in pericolo, Viola (Ilenia Lazzarin) deve decidere se dare seguito all’appello di Rosa (Daniela Ioia) per convincerlo a fare un passo indietro. Nel giorno della festa dei nonni Renato (Marzio Honorato) e Otello (Lucio Allocca), che pensavano di non essere stati considerati dai loro familiari, scoprono di essere circondati da una famiglia unita e affezionata.... Seguici su Instagram.