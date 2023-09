Un posto al sole: Viola tratta freddamente Damiano | Trama 21 settembre 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 21 settembre 2023

Giovedì 21 settembre 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una decisione complicata e un’idea sbagliata…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Viola (Ilenia Lazzarin) continua a trattare freddamente Damiano (Luigi Miele), pensando ancora che il poliziotto si sia fatto corrompere da Eduardo (Fiorenzo Madonna) e non immaginando che l'uomo potrebbe essere a rischio. Luca (Luigi Di Fiore) ha dovuto prendere una difficile decisione per non imporre a Giulia i suoi problemi di salute.