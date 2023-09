Un posto al sole: Rossella ha i primi dubbi… | Trama 5 settembre 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 5 settembre 2023

Martedì 5 settembre 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una faccenda non facile da risolvere, una questione che impensierirà molto uno dei nostri personaggi e una serie di “strani” dubbi…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Rossella ha accettato la proposta nuziale di Riccardo ma ha già dei dubbi in merito. Nunzio si imbatte al Vulcano in una "vecchia conoscenza" di Alberto Palladini. Bricca è sempre più probabile che sia affetta da demenza senile e ciò impensierisce molto Luca, che non sembra vivere bene la questione. Mariella cerca di ricucire con Serena ma le cose andranno diversamente rispetto a quanto immaginato…