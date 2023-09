Uomini e donne anticipazioni: battibecco tra Aurora e Gianni

Nel parterre over c’è una dama che più di tutte è invisa a Gianni Sperti. I fan di Uomini e donne avranno già inteso che stiamo parlando di Aurora Tropea, da sempre nemesi dell’opinionista con il quale non manca mai di litigare, anche aspramente, nel corso delle registrazioni.

Si tratta di un rapporto difficile che va avanti fin dalle prime apparizioni della donna nel salotto di Canale 5 e che è andato peggiorando nel corso dell’ultimo anno, soprattutto a causa della presenza di Armando Incarnato, il quale non ha mai mancato mai di accendere la miccia tra Sperti e Aurora. Con l’assenza del cavaliere partenopeo le cose non sono cambiate e anche nelle prossime puntate del dating show di Maria De Filippi assisteremo a un altro battibecco tra Gianni e la Tropea.

Riguardo al trono classico, invece, occhio alla corteggiatrice Beatrice, che in futuro potrebbe rivelarsi fondamentale nelle dinamiche dei due troni maschili. La ragazza infatti è contesa sia da Brando che da Christian, una condizione che a quest’ultimo in particolare rischia di andare stretta vista la sua forte gelosia. Come si risolverà dunque la faccenda?

Attenzione alle prossime puntate, perché la situazione potrebbe ben presto capovolgersi regalandoci un esito a sorpresa, fin qui difficilmente pronosticabile.