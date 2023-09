Uomini e donne anticipazioni: Gemma, scatta il bacio con Maurizio

Dopo aver eliminato il corteggiatore Antonino, a Uomini e donne Gemma è pronta a entrare in una nuova fase della sua conoscenza con Maurizio. La donna infatti punta a creare un rapporto ancora più stretto con il cavaliere, verso il quale non ha mai nascosto di provare dei forti sentimenti. Un legame che la Galgani tenterà di saldare tramite inviti a cena e gesti affettuosi, che il cinquantasettenne accetterà sempre di buon grado, dando l’impressione di essere realmente interessato a Gemma.

Chi per il momento resterà scettica su questa relazione è Tina, la quale, oltre a ritenere esagerate le attenzioni della Galgani nei confronti dell’uomo, si dirà fortemente dubbiosa sulla bontà dei sentimenti del pretendente toscano.

Attenzione però a ciò che accadrà nelle prossime puntate di Uomini e Donne. Come riportano le anticipazioni, tra Gemma e Maurizio scoppierà finalmente la passione. Durante un’esterna insieme, i due si scambieranno un inaspettato bacio, che verrà visto dalla Galgani come una promessa di eterno amore da parte del suo uomo.

Sarà un gesto eclatante che farà molto discutere in studio, in particolare dal lato degli opinionisti, che vorranno vederci chiaro sulla vicenda. Sarà infatti la Cipollari a insistere con Maurizio spingendolo a invitare Gemma nella sua tenuta livornese. Una proposta che però turberà non poco il cavaliere, che, come vedremo, inizierà ad avere dei dubbi sul prosieguo sulla relazione…