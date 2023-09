Uomini e donne: Barbara De Santi, il ritorno

Questo pomeriggio va in onda un nuovo appuntamento con Uomini e Donne. Non solo addii, almeno temporanei, in questo inizio di stagione ma anche diversi ritorni. Il più importante, e senza dubbio degno di menzione, è sicuramente quello di Barbara De Santi, volto molto conosciuto dal pubblico del talk show dei sentimenti.

Storica dama del trono over, Barbara ha avuto in passato un ruolo di primaria importanza nelle dinamiche della trasmissione, in questi primi appuntamenti priva di due pezzi da novanta come Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. Ma come si inserirà la dama mantovana nel tutto rinnovato parterre femminile?

Un quesito che troverà la sua risposta non appena la De Santi farà il suo terzo esordio nel talk show dei sentimenti di Mediaset, previsto nelle puntate in onda nei prossimi giorni. Quel che è certo è l’atmosfera si farà fin da subito frizzante a causa del carattere fumantino di Barbara, che in passato ha avuto molto da ridire sul comportamento in studio di Aurora Tropea, attaccata duramente sul web senza lesinare parole al vetriolo.

Appuntamento dunque con Uomini e Donne, come sempre, dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14.45.