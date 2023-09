Amici, anticipazioni 24 settembre 2023

Ci siamo: a partire da oggi pomeriggio inizierà la nuova stagione di Amici. La commissione di canto e di ballo è stata in parte confermata, si è assistito soltanto ad un cambio della guardia. Oggi, quindi, sarà presentata al pubblico la nuova classe di Amici. Tramite le anticipazioni, riepiloghiamo ciò che vedremo nel corso del pomeriggio odierno.

Innanzitutto momentaneamente i banchi messi a disposizione per questa nuova edizione saranno in totale venti: undici per quanto riguarda il canto e nove per la danza. Vedremo una sorta di assegnazione un po’ particolare: saranno ospiti numerosi artisti, i quali consegneranno la maglietta a diversi allievi.

Per esempio ci sarà J-Ax, il quale consegnerà la maglia a ben tre cantanti; vedremo poi questo stesso gesto per mano di Angelina, ex concorrente dello scorso anno; anche Stash e Annalisa consegneranno la maglia ai nuovi cantanti, così come Tananai.

Non solo protagonisti della musica saranno al centro di questa consegna: vedremo anche Cristiano Malgioglio, il calciatore Ciro Immobile e gli attori Rosa Diletta Rossi e Alessandro Fella, protagonisti della fiction "Maria Corleone", in onda proprio in queste settimane. Questo dunque e molto altro è ciò che vedremo nella prima puntata di Amici, in onda oggi alle 14.00, sulla rete ammiraglia Mediaset, con la conduzione di Maria De Filippi.