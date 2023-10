Anima gemella, cast e trama della fiction di Canale 5 con Daniele Liotti e Chiara Mastalli

Anima Gemella è la nuova fiction Mediaset, composta da quattro puntate, che Canale 5 trasmetterà a partire da mercoledì 11 ottobre. La serie, prodotta da Endemol Shine Italy ed Rti, si distingue per una intrigante combinazione di elementi sovrannaturali, romanticismo e umorismo. Questa produzione segna il ritorno di Daniele Liotti sull’ammiraglia commerciale dopo la sua uscita da Un Passo Dal Cielo. L’attore è ora pronto per un’avvincente nuova avventura, interpretando il ruolo di un medico dal cuore spezzato che si imbatte in una presunta medium portatrice di un messaggio misterioso.

La storia segue Carlo Bontempi (Liotti), un affermato medico chirurgo che vive a Torino. La vita di Carlo è stata segnata da una tragedia incolmabile: la morte della moglie Adele (Valentina Corti). L’uomo si tormenta costantemente per non essere riuscito a salvarla, ma – nonostante il dolore – cerca comunque di andare avanti.

Decide quindi di aprirsi a una nuova possibilità di felicità sposando Margherita (Alice Torriani), una collega e migliore amica di sua moglie. Quando sembra che le cose stiano finalmente prendendo una piega positiva, il protagonista incontra Nina (Chiara Mastalli), una giovane truffatrice squattrinata, dalla vita complicata e irresistibile, che finge di essere una medium.

In un’occasione in cui la donna finge di condurre una seduta spiritica, succede qualcosa di straordinario: riesce effettivamente a stabilire un contatto con lo spirito di Adele. Quest’ultima desidera comunicare con suo marito e ha un segreto importante da svelare. Questo evento porta Carlo e Nina a connettersi in modo profondo e inaspettato, avvicinandoli più che mai…

Il cast, diretto da Francesco Miccichè, è guidato da Daniele Liotti e Chiara Mastalli, ma include molti attori noti che hanno già recitato in diverse produzioni televisive e non solo, come Stefania Rocca che interpreta Madame Margot, una sensitiva che comprende di dover aiutare Carlo; Davide Iacopini è Tommaso Visconti, amico di Carlo, mentre Barbara Bouchet è Ortensia, la nonna di Margherita, convinta che Nina sia una vera medium. E ancora: Valentina Corti, Alice Mangione, Alice Torriani, Matteo Sintucci.

La sceneggiatura è stata scritta da Peter Exacoustos, che ha anche ricoperto il ruolo di caposquadra per la scrittura, insieme a Magda Mangano e Laura Nuti. Le riprese esterne si sono svolte l'autunno scorso a Torino, mentre gli interni sono stati allestiti a Roma. Appuntamento dunque all'11 ottobre in prima serata su Canale5, con la prima appassionante puntata di Anima Gemella.