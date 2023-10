Beautiful: Sheila scappa grazie a Mike (ma non vuole fuggire con lui) | Trama 14 ottobre 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 14 ottobre 2023

Bill (Don Diamont) offre a Finn (Tanner Novlan) un passaggio per Montecarlo sul proprio jet privato. Li (Noemi Matsuda) resta a guardia di Sheila (Kimberlin Brown) in attesa dell’arrivo della polizia. L’intervento di Mike (Ken Hanes), però, permette a Sheila di scappare: la donna lo bacia per ringraziarlo, ma è evidente che non voglia fuggire con lui. Grazie a Li, Mike viene arrestato, ma Sheila è di nuovo sfuggita a Baker (Dan Martin)… Seguici su Instagram.