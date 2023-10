Beautiful: Finn non riesce a contattare Steffy | Trama 16 ottobre 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di lunedì 16 ottobre 2023

Liam (Scott Clifton) e Hope (Annika Noelle) hanno informato Eric (John McCook), Thomas (Matthew Atkinson) e Brooke (Katherine Kelly Lang) di quanto emerso su Finn (Tanner Novlan): il ragazzo è sopravvissuto grazie a Li (Noemi Matsuda). In volo per Montecarlo, Finn non riesce a contattare telefonicamente Steffy (Jacqueline MacInnes Wood). Neanche Ridge (Thorsten Kaye) e Taylor (Krista Allen) hanno modo di vedere ancora la figlia, impegnata in una delle sue passeggiate in solitaria. Bill (Don Diamont) telefona a Ridge e Taylor e li fa parlare con Finn, rivelando loro così che il genero è vivo. Seguici su Instagram.