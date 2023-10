Beautiful: Steffy e Finn si ritrovano! | Trama 18 e 19 ottobre 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di mercoledì 18 e giovedì 19 ottobre 2023

Appresa la verità su Finn, Deacon rimprovera Sheila per essersi presentata alla sua porta in cerca di un nascondiglio: lui è ancora in libertà vigilata, rischierebbe di tornare in prigione se la trovassero con lui. E, in effetti, Baker e la polizia si presentano da Deacon. Dopo aver pregato in una chiesa, Steffy si ritrova davanti Finn, che l’ha finalmente trovata. La coppia può riunirsi!

Mentre a Montecarlo Steffy e Finn possono gioire del miracolo di essere ancora insieme, a Los Angeles Deacon mente a Baker e non gli consegna Sheila, nonostante le possibili conseguenze se lo dovessero scoprire. Sheila cerca di convincere Deacon a farla restare nel suo appartamento… Seguici su Instagram.