Beautiful: Ridge e Taylor omettono con Brooke un “piccolo” particolare | Trama 25 e 26 ottobre 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di mercoledì 25 e giovedì 26 ottobre 2023

Brooke (Katherine Kelly Lang) è in ansia per il ritorno di Ridge (Thorsten Kaye), sperando che la foto non lo abbia turbato. Ad aggravare la preoccupazione della Logan c’è l’inaspettato arrivo a casa di Deacon (Sean Kanan), che ha di nuovo disatteso la sua richiesta di non presentarsi alla sua porta. Taylor (Krista Allen) non può fare a meno di ripensare al bacio con Ridge. Carter (Lawrence Saint-Victor) e Quinn (Rena Sofer) si godono dei momenti insieme.

Finn (Tanner Novlan), Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), Kelly e Hayes si godono il ritorno a casa, finalmente liberi dalla tristezza. Ridge e Taylor raccontano a Brooke quanto accaduto a Monaco, escludendo il bacio tra loro. La psichiatra osserva a disagio mentre marito e moglie si riabbracciano.