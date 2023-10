Beautiful, anticipazioni dal 16 al 21 ottobre 2023

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da lunedì 16 a sabato 21 ottobre 2023

Finn è in volo con Bill ed è diretto a Montecarlo per raggiungere Steffy, la quale è ancora ignara che suo marito sia vivo e vaga per la città cercando consolazione al suo dolore. Ignari di tutto sono anche Ridge e Taylor, che – ormai giunti a Montecarlo – non possono che attendere la figlia in albergo non riuscendo a contattarla.

Ridge e Taylor sono i primi ad accogliere Finn al suo arrivo, increduli e pieni di gioia. Dopo un commovente incontro con i bambini, Finn esce alla ricerca di Steffy. Finn, Ridge e Taylor sono a Montecarlo, tutti e tre alla ricerca di Steffy che è ancora ignara del fatto che suo marito sia in realtà vivo. Deacon riceve l’inaspettata visita di Sheila, in fuga dalla polizia.

Sheila, ancora in fuga dalla polizia, sta raccontando a Deacon gli ultimi fatti, compresa la rivelazione della mancata morte di Finn, nella speranza di convincerlo a lasciarla nascondere a casa sua. Nel frattempo, sopraggiunge Baker con i suoi agenti, alla ricerca di Sheila.

Finn, dopo aver scambiato un paio di ragazze per Steffy, seguendo i rintocchi di una campana la trova nel momento in cui esce da una chiesa e i due finalmente si riabbracciano. Baker bussa alla porta di Deacon e in casa c’è anche Sheila, che si nasconde.

Baker sopraggiunge all’improvviso a casa di Deacon, che sta nascondendo Sheila. Baker non entra, quindi non si accorge della sua presenza, e Sheila rimane quindi libera e lo resterà anche dopo l’arresto di Mike. Nel frattempo, Finn ha ritrovato Steffy, tra la gioia e l’entusiasmo di tutta la famiglia.

La felicità è alle stelle: Steffy e Finn si sono ritrovati. Ma il fatto che Sheila sia ancora latitante resta un incubo e bisogna vigilare. A Montecarlo, Steffy, Finn e i bambini festeggiano e anche Taylor e Ridge assistono felici all'incontro.