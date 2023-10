Beautiful, anticipazioni dal 23 al 28 ottobre 2023

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da lunedì 23 a sabato 28 ottobre 2023

Taylor posta la foto della famiglia riunita. Anche Hope con Brooke e Deacon sono felici e Hope posta a sua volta una foto scattata negli uffici della Forrester. Ridge la vede e non prende bene che Brooke sia in compagnia di Deacon. Steffy e Finn si sono finalmente ritrovati, si giurano amore eterno e decidono di tornare a casa.

Taylor e Ridge si lasciano trasportare dalla gioia di vedere finalmente Steffy e Finn insieme e si baciano, complice il malumore di Ridge per la foto che Hope ha postato che la ritrae con i genitori negli uffici della Forrester. Brooke convince Hope a cancellare la foto che la ritrae con Deacon perché ha paura che Ridge si arrabbi di nuovo vedendola insieme a lui. Steffy, Finn, Ridge e Taylor sono di ritorno a casa.

Quinn e Carter vivono finalmente la loro storia d’amore alla luce del sole. Deacon si reca a casa di Brooke e lei lo invita nuovamente a non farsi più vedere lì, perché Ridge non vuole.

Brooke attende con ansia l’arrivo del marito. Lui compare con Taylor dopo aver lasciato Steffy, Finn e i bambini a casa, felici. Brooke e Ridge parlano di quello che è successo a Finn.

Brooke e Ridge parlano della foto che Hope ha pubblicato, ma il pensiero di Ridge è altrove, al bacio con Taylor. Quest’ultima, parlando con Thomas, ammette di sperare che la situazione con l’ex marito si risolva per il meglio. Hope si tormenta per la foto che ha postato, temendo che possa danneggiare la madre.

Steffy e Li hanno finalmente un chiarimento sul perché le abbia tenuto nascosto che Finn fosse ancora vivo. Steffy è grata a Li per aver salvato la vita di Finn ma non si spiega perché l'abbia tenuta all'oscuro di tutto sapendo quanto la perdita di suo marito la facesse soffrire. Brooke è felice che Ridge sia tornato da lei ed è convinta che presto potranno rimettere in piedi il loro matrimonio.