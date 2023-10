Beautiful: Eric, la sua salute peggiora | Anticipazioni puntate americane

Nelle attuali puntate americane di Beautiful, il problema di salute di Eric Forrester sembra peggiorare e quella che inizialmente era stata presentata come un’artrite potrebbe essere qualcosa di molto più grave. Andiamo però con ordine riprendendo da dove vi avevamo lasciati, con il patriarca della moda determinato a realizzare una sua ultima collezione.

Si tratta di un desiderio che ha portato a delle incomprensioni con Ridge Forrester che, insieme a Brooke, ritiene che per il padre sia arrivato il momento di riposarsi e dedicarsi ad altro, lasciando che siano le nuove generazioni a guidare la Forrester Creations in una strada meno classica e più intraprendente (come dimostrato dal successo della Hope For The Future, rinata con la collaborazione tra Thomas e Hope).

Eric ha dunque ritenuto che il figlio fosse pronto a metterlo fuori dai giochi e ha avuto una reazione furente ed esagerata, presumibilmente sotto la pressione esercitata dalla malattia che gli fa vedere il suo tempo agli sgoccioli.

Piuttosto che confidarsi con Ridge e gli altri familiari, Eric ha deciso di ingaggiare il giovane R.J., rendendolo il suo braccio nel tradurre in disegno le sue idee, cosa che le sue mani tremanti non riescono più a fare. Così il nipote, che aveva maturato l’idea di dedicarsi al suo lavoro di influencer e fumettista lontano dalla moda, si è ritrovato catapultato negli affari di famiglia, traendone inaspettatamente piacere.

Ridge, scoperta la collaborazione, ne è stato felice, visto che più volte ha cercato di convincere il figlio ad intraprendere la carriera di stilista, certo che sarebbe destinato ad essere migliore di tutti loro, incluso Thomas. Ridge ha così proposto di lavorare tutti insieme ad una nuova collezione della linea couture, ma Eric ha rifiutato, esigendo di lavorare da solo con R.J..

La realizzazione di due collezioni d’alta moda, tuttavia, metterebbe a rischio da un punto di vista finanziario i conti dell’azienda. Eric ha così lanciato una sfida in passerella contro Ridge: chi di loro otterrà più ordini, andrà in produzione. Ridge ha accettato, desideroso di vedere le proprie creazioni vittoriose, ora che vive un momento di grande slancio artistico ispirato dal ricongiungimento con Brooke, avvenuto a Roma ad inizio estate.

Tuttavia lo stilista ha iniziato a sospettare che dietro il comportamento del padre possa esserci altro, sebbene non immagina che riguardi la salute di Eric.

Di fronte al deterioramento dei sintomi di Eric, però, coloro che sanno la verità (ovvero R.J. e Donna) hanno iniziato ad avere delle riserve sul continuare a mantenere il segreto: R.J. ritiene che Ridge vada informato e teme di non potersi perdonare qualora il suo silenzio possa mettere in pericolo il nonno, tuttavia si sente vincolato dalla promessa fatta ad Eric.

Per quanto riguarda Donna, la Logan ha scoperto che il problema del compagno è più grave di un’artrite e che Eric ne era a conoscenza da un po’. Il medico che ha in cura lo stilista ha promesso di eseguire più esami per identificare la natura della questione, che potrebbe essere anche di natura cerebrale. Donna, desiderosa che Eric non le tenga più nascoste informazioni, ha proposto di parlare con Ridge e con l’intera famiglia, certa che l’impegno per la sfida finirà solo per aggravare le condizioni di Eric.

Quest’ultimo, però, si è rifiutato, pretendendo che Donna esaudisca il suo desiderio: lo stilista ha bisogno di vincere, di confermarsi come il migliore sopra a tutti, specie di Ridge. La salute di Eric, però, intanto è seriamente peggiorata e l’uomo, colpito da un eccesso di tosse, si è ritrovato a sputare sangue dalla bocca. Un sintomo allarmante che le anticipazioni segnalano che terrà nascosto a Donna… Seguici su Instagram.