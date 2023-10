Beautiful, anticipazioni americane: Eric, sfilata in arrivo ma la salute va sempre peggio!

Nelle prossime puntate americane di Beautiful avrà luogo la sfida in passerella tra le linee couture di Eric Forrester e Ridge Forrester, al termine della quale verrà stabilita l’anteprima vincente e, dunque, la collezione che entrerà in produzione. Come già vi avevamo anticipato, Eric è deciso a vincere ad ogni costo: considera questa l’ultima occasione della sua carriera, il colpo finale con il quale imporre la propria memoria nella storia della moda e, presumibilmente, riagguantare il controllo della Forrester Creations.

I motivi di tale fame di imporsi sono ormai chiari: il patriarca soffre di problemi di salute ancora non ben precisati, che si stanno aggravando. Quello che si ipotizza possa essere il risultato di continui piccoli ictus, potrebbe essere qualcosa di ancor più fosco visto che, in gran segreto, Eric ha iniziato a tossire sangue.

Su sua insistenza, Donna Logan e R.J. Forrester stanno nascondendo la sua malattia a tutti, per quanto a disagio e preoccupati che l’uomo possa aggravarsi, trascurando la serietà della propria condizione. Negli episodi a venire, Eric, pur di non rinunciare alla propria impresa, si ostinerà a disobbedire agli avvertimenti del proprio medico, rischiando che la pressione della sfida continui a peggiorare il suo stato di salute.

Per quanto riguarda Ridge, lo stilista, pur sorpreso dall’atteggiamento del padre, ha accettato con entusiasmo la sfida, seppure avrebbe preferito collaborare con padre e figlio ad un’unica collezione: felice che R.J. si stia riavvicinando alla moda grazie ad Eric, è in parte dispiaciuto che non abbia deciso di collaborare con lui, ritenendo che il figlio avuto da Brooke celi un talento superiore a tutti loro, anche a quello di Thomas (per quanto quest’ultimo abbia salvato la linea Hope For The Future).

La sfida si è resa necessaria vista l’ostinazione di Eric a creare una collezione tutta sua: produrre due linee d’alta moda contemporaneamente avrebbe messo a dura prova l’equilibrio finanziario della casa di moda, specie perché, volendo esagerare, Eric ha previsto di usare materiali e pietre preziose per rendere i propri modelli di estremo lusso.

A sancire il vincitore in passerella saranno i compratori e, per questo, non poteva mancare una storica cliente e amica dei Forrester: Lauren Fenmore Baldwin. In un nuovo cross over, dunque, la proprietaria della catena di boutique Fenmore’s arriverà da Febbre D’Amore a Beautiful, dopo il piccolo cameo dell’anno scorso (a cui, nelle puntate italiane, assisteremo nei prossimi mesi).

Chissà se stavolta Lauren avrà modo di incrociare l’arcinemica Sheila Carter, che, all’epoca del suo ultimo viaggio a Los Angeles si era finta morta e che oggi invece non solo è viva e vegeta, ma è tornata anche ad essere una cittadina libera di fronte alla legge. Accanto a Lauren ci sarà anche un altro volto storico di Febbre D’Amore, Esther Valentine (interpretata da Kate Linder fin dal 1985): ex domestica della defunta miliardaria Katherine Chancellor, grazie al lascito della datrice di lavoro è ora una donna benestante che riempie la propria vita dirigendo la caffetteria Crimson Lights, uno dei ritrovi preferiti dei personaggi della soap ambientata nella fittizia Genoa City. Per lei, mai apparsa in Beautiful, sarà dunque il primo cross over.

Le guest star non finiscono qui, in quanto la cantante e presentatrice tv Marie Osmond interpreterà la facoltosa contessa Von Frankfurt per questo evento speciale che partirà nell’episodio americano del 25 ottobre.

Per quanto riguarda le sorti di John McCook e del suo Eric, pare che l'attore abbia firmato un nuovo contratto triennale con Beautiful: certo, questo non escluderebbe comunque una sua uscita di scena, ma è un solido segnale che questa storyline non rappresenti per lui il canto del cigno.