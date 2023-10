Beautiful, anticipazioni americane: Luna è cugina di Finn

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, il mistero attorno alla new entry Luna Nozawa inizierà a svelarsi: la stagista studentessa di moda, interpretata da Lisa Yamada, ha colto, prevedibilmente, l’interesse di R.J. Forrester. Il flirt proseguirà sulla strada intrapresa da tutte le storie d’amore “young” degli ultimi anni, bruciando le tappe e lasciando ben poca curiosità.

Già nei prossimi episodi USA, infatti, tra i due scatterà un bacio, con un giovane Forrester sempre più incuriosito dalla collega, così poco propensa a parlare di se stessa. Fin da subito tra i due è scattato l’interesse, nonché i dialoghi colmi di complimenti reciproci: Luna è al momento impegnata nel progetto di Eric Forrester e, di fronte all’atteggiamento stranamente nervoso del nonno, R.J. ha deciso di confidare alla ragazza il segreto che il patriarca sta nascondendo, ovvero allarmanti problemi di salute.

Fare di Luna la propria confidente in una situazione in cui R.J. si trova messo alle strette tra la lealtà al nonno e il desiderio di informare il padre Ridge delle sue condizioni, accrescerà il legame tra i due giovani. Intanto il pubblico americano ha potuto apprendere l’identità della ragazza.

Al momento della sua entrata in scena, Luna era stata mostrata ricevere una telefonata da una donna che la avvertiva di stare alla larga dai Forrester, evidentemente allarmata dalla decisione della ragazza di lavorare nella loro casa di moda. Piuttosto facilmente si poteva intuire che la voce appartenesse alla madre di Luna che, successivamente, la ragazza ha presentato a R.J. come uno spirito libero, al contrario di altri parenti ben più rigidi come il nonno e la zia.

La descrizione di quest’ultima aveva rafforzato l’ipotesi che potesse trattarsi di Li Finnegan, qualora i lineamenti asiatici non fossero bastati fin dal principio. E, infatti, la madre di Luna, Poppy (interpretata da Romy Park), è la sorella di Li. Questo rende Luna imparentata con Finn, essendo, dunque, sua cugina.

Ma perché tanta segretezza e, soprattutto, tanta preoccupazione da parte di Poppy? Almeno parte dei motivi è emersa quando, prevedibilmente, Luna è incappata in Li alla Forrester Creations. La zia, che non aveva la minima idea che da settimane la parente lavorasse nella casa di moda, si è mostrata subito contrariata, al punto da ordinare alla nipote di presentare immediatamente le proprie dimissioni. Ma perché tanto livore?

Ebbene, si è appreso che Li, in passato, aveva aiutato quello spirito libero della sorella a trovarsi un lavoro, presso il negozio dell’ospedale in cui lavorava. Peccato che Poppy, a quel punto, abbia dato scandalo intrecciando una relazione con un medico sposato, rovinandone la reputazione. Per Li fu l’ultima dimostrazione dell’inaffidabilità della parente, che, da allora, ha frequentato pochissimo, al punto che Finn e Luna erano molto giovani l’ultima volta che si sono incontrati.

L'ultimatum di Li, a cui Luna sembrava pronta a cedere, ha trovato la ferma opposizione di R.J., deciso a non permettere che la suocera della sorella metta bocca nell'azienda della sua famiglia, specie per allontanare una ragazza verso cui prova ormai un sentimento. Nei prossimi episodi, Finn, di fronte all'atteggiamento così severo della madre, affronterà Li, la quale, crollando sotto l'insistenza del figlio, gli rivelerà un segreto di famiglia…