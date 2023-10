Beautiful: Brooke è certa che con Ridge si metterà tutto a posto | Trama 28 ottobre 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 28 ottobre 2023

Li ha ammesso che una parte di lei si rincresce che Finn sia entrato nella famiglia Forrester: diversamente, non avrebbe mai attirato l’interesse di Sheila. Li comunque non si pente di come ha agito, ritenendo di non doversi giustificare se come madre è pronta a tutto per proteggere il figlio. Steffy insiste sul fatto di non volere delle scuse, ma una spiegazione su perché tanta crudeltà nel lasciarla all’oscuro.

Pur non parlandone apertamente, Ridge e Taylor continuano a girare attorno al bacio che li ha uniti: cosa ha significato? Meglio dimenticarsene? Brooke si confida con Hope e Liam e si dice certa che lei e Ridge riusciranno a rimettere il loro rapporto del tutto sui binari. Seguici su Instagram.