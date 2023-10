Beautiful: Finn e Hope si avvicinano? | Anticipazioni americane

Da sempre Hope Logan Spencer di Beautiful sembra aver ereditato dalla madre Brooke Forrester il dono di attirare i cuori di ogni uomo, al punto che, in passato, in molti casi alla rivale Steffy Forrester Finnegan è toccata la parte di quella che doveva inseguire, finendo sovente per apparire la seconda scelta.

In una soap opera dal cast sempre più piccolo e dai frequenti incroci, è normale che prima o poi a guardare in direzione di Hope sarebbe toccato a John Finnegan e il momento parrebbe arrivato. Il matrimonio del bel Finn con Steffy è in stallo per via di Sheila Carter, con la ragazza che, presi bagagli e figli, si è presa un periodo di lontananza in Europa, non prima di aver ricevuto le chiare dichiarazioni dell’ex marito Liam Spencer che, dopo la sbandata di Hope per Thomas, ha riscoperto l’amore per la figlia di Ridge e Taylor.

Ciò a tal punto che Finn ha accusato il rivale di voler sfruttare l’occasione per riprendersi Steffy e continuare così nella sua eterna alternanza tra la giovane e Hope. Il momento, dunque, per i Finnegan è piuttosto delicato e Finn è stato invitato sia da Li che da Taylor a riconoscere le proprie responsabilità per quanto accaduto con Sheila e agire prima di perdere la moglie per sempre. Madre e suocera, insomma, hanno insistito affinché Finn trovi un modo per sbarazzarsi del fattore Sheila una volta per tutte.

Intanto, però, qualcosa è improvvisamente cambiato tra Finn e Hope o, almeno, questo è quello che è parso da alcune scene recenti. Finn ha infatti invitato Hope ad allontanarsi da Thomas, convinto che il cognato non possa del tutto assolversi delle colpe commesse in passato, specie nei confronti della giovane Logan. Certo, Finn non ritiene che tornare da Liam sia una strada più saggia e si è detto convinto che Hope meriti di meglio del giovane Spencer, solo che quell’uomo non è Thomas.

Parole che sono risuonate profetiche se uno conosce il modo di scrivere degli autori di Beautiful, mai timidi nell’indicare chiaramente le proprie intenzioni. Risulta difficile pensare che questa interazione tra Finn e Hope, che poco hanno interagito da soli fino ad ora, sia stata una scelta casuale, così come l’insistenza da parte di Finn nel ribadire che Hope meriti un uomo migliore. A rafforzare l’impressione i successivi dialoghi tra Hope e la madre Brooke, le quali hanno dedicato parecchi complimenti ai pregi di Finn, sottolineando quanto Steffy sia fortunata ad essere sposata con lui.

Intanto la situazione tra Thomas e Hope non si sblocca e, anzi, la ragazza sembra essersi in parte raffreddata: tra i due continua ad esserci una forte attrazione e lo stilista prosegue nell’incessante dichiarazione d’amore nei confronti della sorellastra, che, tuttavia, rimane sulla propria posizione. Hope non lo ama e, a questo punto, è possibile che non sviluppi mai sentimenti che ricambino quelli provati da Thomas. E, dopo i dialoghi con Finn, le parole del medico hanno continuano a ronzargli nelle orecchie durante gli abbracci con Thomas.

La questione è destinata effettivamente a proseguire in questa direzione, oppure si è trattato solo di un breve esperimento: far interagire Finn ed Hope valutando la possibilità? Era già successo in passato, quando Sheila si era messa in testa che mettere i due insieme avrebbe dato a lei e a Deacon maggiori chance di far parte delle loro vite, data l’ostilità di Steffy. Tra l’altro, ora Hope e Finn hanno un’altra cosa in comune: l’avversione per la relazione tra Sheila e Deacon. In particolare Hope, desiderosa di proteggere il padre dall’errore di legarsi alla Carter, lo metterà presto di fronte ad un ultimatum nella speranza di salvarlo.

A sentire puzza di pericolo è stata anche Li Finnegan che, appreso delle conversazioni personali tra Finn e Hope, ha messo in guardia il figlio dall'interessarsi troppo alla vita della Logan, se non vuole rischiare di fare altro che possa ulteriormente allontanare Steffy. Ronzare troppo attorno alla sua storica rivale non sarebbe una mossa saggia!