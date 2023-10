Corpo libero: cast e trama della nuova serie di Rai 2

Oggi, 25 ottobre, su Rai 2 in prima serata potrete immergervi nell’affascinante mondo di Corpo Libero, una serie thriller in tre appassionanti puntate. Qui, la ginnastica artistica femminile diventa il palcoscenico di storie intriganti in cui le giovani atlete si trovano a intrecciare le proprie vite con un misterioso enigma che si svela gradualmente episodio dopo episodio. La serie è già disponibile su Paramount+.

La trama di “Corpo Libero” prende ispirazione dall’omonimo romanzo scritto da Ilaria Bernardini, che ha contribuito anche alla sceneggiatura. La storia ci porta in una settimana cruciale nella vita di un gruppo di giovani ginnaste provenienti da Napoli, le quali si ritrovano ad Abruzzo per partecipare al torneo Winter Fox. Il fulcro della narrazione è Martina, interpretata da Alessia De Falco, una quindicenne che, dopo un grave incidente, ha combattuto per tornare a gareggiare, ora facendo parte della squadra Vis Invicta, che rappresenta l’Italia nel torneo.

Martina deve riconquistare il suo ruolo all’interno di un gruppo dominato, in ogni senso, da Carla (Giada Savi) e Nadia (Federica Cuomo), mentre nel team ci sono anche Anna (Giada Pirozzi) e Benedetta (Eva Iurlaro), soprannominate in modo dispregiativo “le inutili.”

Il cast, sotto la guida della regista esperta in documentari Cosima Spender (che fa il suo debutto in una serie televisiva), presenta molti attori noti, tra cui Filippo Nigro nel ruolo del medico sportivo Alex Borrelli, Antonia Truppo nei panni dell’energica allenatrice Rachele e Barbara Chichiarelli come Elena Pace, l’investigatrice incaricata del caso.

Da menzionare anche l’interpretazione di Alessia De Falco nel ruolo di Martina, una giovane ginnasta che un tempo brillava come una stella ma ora lotta con l’insicurezza. Giada Savi presta invece il suo volto a Carla Castoldi, la nuova stella del gruppo, manipolativa, astuta e autoritaria, mentre Federica Cuomo è Nadia Lettieri, l’ombra di Carla. Eva Iurlaro è Benedetta Palazzi, e Giada Pirozzi dà vita al personaggio di Anna Iovine. Emanuele Maria Di Stefano assume la parte di Pietro Ianni, il figlio dei proprietari dell’albergo, mentre Catinca Petrescu è Angelica Ladeci.

Le riprese sono state realizzate in Abruzzo, tra gli incantevoli paesaggi dei Prati di Tivo e Campotosto. La sceneggiatura è opera di un team tutto al femminile composto da Ludovica Rampoldi, Chiara Barzini e Giordana Mari, con la preziosa collaborazione dell’autrice del romanzo, Ilaria Bernardini. La produzione è di Indigo Film e Network Movie, in co-produzione con ZDFneo e in collaborazione con Rai Fiction e Paramount+, sotto l’egida dell’associazione con All3Media International. Questa serie è parte dei progetti dell’Alleanza Europea, che ha visto la Rai collaborare con il servizio pubblico tedesco ZDF. Seguici su Instagram.