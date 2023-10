Il Paradiso delle Signore 8: Tancredi resta sconvolto da Matilde e Vittorio | Trama 1° novembre 2023

Anticipazioni puntata 38 Il paradiso delle signore 8 di mercoledì 1° novembre 2023

Maria (Chiara Russo) sta ospitando Matteo (Danilo D'Agostino) in casa dopo l'aggressione e il ferimento causato dallo strozzino. Irene (Francesca Del Fa) e Clara (Elvira Camarrone) scoprono la cosa e non sono d'accordo sul condividere la casa con Matteo. Matilde (Chiara Baschetti) e Umberto (Roberto Farnesi) hanno due prospettive diverse sul lavoro e sugli obiettivi della Galleria Milano Moda. Proprio per questo, Umberto tenta di convincere Tancredi (Flavio Parenti) di boicottare le idee di Matilde. Maria sta accudendo Matteo di nascosto e la situazione diventa ancora più pericolosa proprio quando i genitori si presentano a sorpresa a casa della giovane. Infine Tancredi assiste ad una scena tra sua moglie e Vittorio (Alessandro Tersigni) e ne rimane sconvolto.