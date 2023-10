Il paradiso delle signore 8: Salvatore se la prende con Alfredo | Trama 12 ottobre 2023

Anticipazioni puntata 24 Il paradiso delle signore 8 di giovedì 12 ottobre 2023

Elvira (Clara Danese) propone un’uscita a quattro con Irene (Francesca Del Fa) e i fidanzati sebbene Alfredo (Gabriele Anagni) si senta in difficoltà nei confronti di Salvatore (Emanuel Caserio), a cui non dice nulla dell’uscita. Il siciliano tuttavia scopre di questa uscita di coppia nel peggiore dei modi e se la prende con Alfredo. Marcello (Pietro Masotti) scopre del posto vacante come contabile al Paradiso e pensa di coinvolgere Matteo (Daniele D’Agostino). Adelaide (Vanessa Gravina) propone a Flora (Lucrezia Massari) e Umberto (Roberto Farnesi) di trasferirsi in Villa e quest’ultimo si presenta a sorpresa dalla Contessa parlandole a cuore aperto come mai fatto prima d’ora. Seguici su Instagram.