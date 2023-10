Il paradiso delle signore 8: problemi per Marcello e per la Tessuti Colombo | Trama 18 ottobre 2023

Anticipazioni puntata 28 Il paradiso delle signore 8 di mercoledì 18 ottobre 2023

Agata (Silvia Bruno) e Ciro (Massimo Cagnina) spingono Concetta (Gioia Spaziani) a lavorare come sarta al Paradiso senza che lei possa accorgersi di come sia stata bonariamente circuita dalla famiglia. Matteo (Danilo D'Agostino) deve restituire dei soldi allo strozzino e l'idea che ha in mente potrebbe danneggiare il Paradiso. Roberto (Filippo Scarafia) scopre la passione di Agata (Silvia Bruno) per il disegno e le chiede di poter vedere le sue creazioni. L'imprenditore che avrebbe dovuto vendere dei terreni ai Colombo cambia improvvisamente idea aumentandone il prezzo. Questo destabilizza Marcello (Pietro Masotti) nel ruolo di intermediario, mettendo così a rischio la Tessuti Colombo.