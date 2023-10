Il paradiso delle signore 8: Roberto e Vittorio fanno una richiesta a Enzo | Trama 20 ottobre 2023

Anticipazioni puntata 30 Il paradiso delle signore 8 di venerdì 20 ottobre 2023

Flora (Lucrezia Massari) vorrebbe candidarsi come presidentessa del Circolo e prendere quindi il posto di Adelaide (Vanessa Gravina). Matilde (Chiara Baschetti) subisce un torto da Tancredi (Flavia Parenti) durante il colloquio con il Console giapponese; questa mancanza nei suoi confronti la porta a sfogarsi con Vittorio (Alessandro Tersigni). Alfredo (Gabriele Anagni) decide di spendere una grossa somma di denaro, nonostante non possa permetterselo, pur di far felice la sua amata Irene (Francesca Del Fa). Un tipo losco blocca Matteo (Danilo D’Agostino) per la strada e gli chiede del denaro. Vittorio e Roberto (Filippo Scarafia) sono costretti a chiedere ad Ezio (Massimo Poggio) di ritornare a Milano d’urgenza per un imprevisto collegato alla Fabbrica Tessuti Colombo. Seguici su Instagram.