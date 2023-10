Il paradiso delle signore 8: Gloria ed Ezio, il ritorno | Trama 23 ottobre 2023

Anticipazioni puntata 31 Il paradiso delle signore 8 di lunedì 23 ottobre 2023

Gloria (Lara Komar) ed Ezio (Massimo Poggio) ritornano a Milano e le veneri si chiedono il motivo di questo rientro improvviso. Vittorio (Alessandro Tersigni) assume Matteo (Danilo D’Agostino) come contabile al Paradiso e scopre la parentela con Marcello (Pietro Masotti). Maria (Chiara Russo) è piena di lavoro in atelier e pensa che l’aiuto della madre in sartoria potrebbe aiutarla.

Tutti accolgono con calore i Colombo che si preparano a risolvere il problema presentato da Vittorio. Matteo è nuovamente minacciato dallo strozzino Renato. Matilde (Chiara Baschetti) è molto amareggiata nei confronti di Tancredi (Flavio Parenti) per aver preso senza interpellarla una decisione molto importante che riguarda la sua vita.