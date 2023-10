Il paradiso delle signore 8: Umberto ha un piano per boicottare i Colombo | Trama 30 ottobre 2023

Anticipazioni puntata 36 Il paradiso delle signore 8 di lunedì 30 ottobre 2023

La Metropolitana milanese sta per essere aperta ed il Paradiso vuole celebrare l’avvenimento con diverse iniziative. Roberto (Filippo Scarafia) quindi si ritrova a confrontarsi con Agata (Silvia Bruno) mentre Elvira (Clara Danese) dovrà preparare dei dolci con Salvatore (Emanuel Caserio). La Venere tuttavia si trova in imbarazzo a stare con Salvo ma non può rifiutarsi poiché la richiesta proviene da Roberto. Matteo (Danilo D’Agostino) è preoccupato per la mamma a causa dello strozzino: per questo motivo sorveglia di continuo l’ospedale.

I Colombo, assieme a Vittorio (Alessandro Tersigni), si preparano per concludere la questione dei terreni. Umberto (Roberto Farnesi) invece coinvolge Tancredi (Flavio Parenti) in un piano per boicottare i Colombo e per tutelare ancor di più la loro nuova Galleria. Matilde (Chiara Baschetti) infine compie un gesto inatteso nei confronti di Tancredi.