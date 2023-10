Il paradiso delle signore 8: Flora a sorpresa vuole aiutare Adelaide | Trama 4 ottobre 2023

Anticipazioni puntata 18 Il paradiso delle signore 8 di mercoledì 4 ottobre 2023

La mamma di Maria (Chiara Russo) vuole fare un regalo a Vito (Elia Tedesco) per il compleanno, ma la ragazza non sembra molto euforica riguardo a questa idea. Oltre a questo, Maria scopre che la mamma di Matteo (Danilo D’Agostino) è molto malata e di conseguenza decide di parlare con Agata (Silvia Bruno) dei suoi problemi con Vito. Salvo (Emanuel Caserio) le tenta tutte per riconquistare Elvira (Clara Danese).

Vittorio (Alessandro Tersigni) riceve una brutta notizia: Gianni Rivera non potrà essere presente al lancio della nuova collezione maschile. Umberto (Roberto Farnesi) soffre nel vedere Adelaide (Vanessa Gravina) patire per Odile e vorrebbe fare qualcosa per lei. Flora (Lucrezia Massari) stupisce Guarnieri offrendo il suo aiuto nei confronti della Contessa.