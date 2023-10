Il paradiso delle signore 8, anticipazioni dal 23 al 27 ottobre 2023

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 23 a venerdì 27 ottobre 2023

È il giorno dell’arrivo dei Colombo: Irene, Clara e Maria si interrogano sui motivi di quel ritorno improvviso. Nel frattempo, Vittorio firma l’assunzione di Matteo e scopre che è il fratellastro di Marcello. Maria, oberata di lavoro, ha bisogno di una nuova assistente in Atelier e mamma Concetta è il primo nome che le viene in mente. Tutto il Paradiso accoglie con grande affetto Ezio e Gloria, che si preparano ad affrontare con Vittorio il problema che li ha riportati in Italia. Lo strozzino Renato Mancino si presenta di nuovo a Matteo e rinnova le sue minacce. Matilde è ancora molto risentita nei confronti di Tancredi per averla scavalcata in una decisione che riguarda la sua vita.

Vittorio continua a non accettare del tutto l’ingerenza di Marcello nel suo lavoro e invece lui ha una possibile soluzione per risolvere il problema della Tessuti Colombo. Maria propone alla madre di fare la sarta al Paradiso, ma lei pone delle condizioni. Irene nota una strana energia tra Matteo e Maria, mentre è sempre più evidente la cotta di Agata per Roberto. Matilde viene a sapere delle difficoltà dei Colombo mentre Umberto ha un piano per mettere loro i bastoni tra le ruote.

Ciro e Agata mettono in atto il loro piano per spingere Concetta ad accettare l’offerta di lavoro al Paradiso, in Atelier. Matteo ha un’idea per restituire i soldi allo strozzino, che però danneggerebbe il Paradiso. Roberto scopre che Agata ha una passione per il disegno e chiede di vedere i suoi lavori. Salta l’accordo per salvare la Tessuti Colombo con l’imprenditore che, dopo aver garantito a Marcello la disponibilità a vendere ai Colombo i suoi terreni per una certa cifra, ne chiede una di gran lunga superiore a quella pattuita: qualcuno ha voluto far fallire i piani di Ezio e Gloria.

Marcello vuole organizzare una festa a sorpresa per Matteo e chiede aiuto a Maria. Delia, di nascosto, porta il quaderno con i disegni di Agata a Roberto e lui ne rimane colpito. Concetta ha finalmente deciso di accettare il lavoro in Atelier come sarta. Ezio propone di dividere i destini della Tessuti Colombo da quelli del Paradiso, ma Vittorio non vuole privare l’amico del suo sostegno. Nel frattempo, Matilde torna sui suoi terreni dove sorge il vecchio mobilificio Frigerio, all’insaputa di Tancredi, e prende una decisione inaspettata.

È il primo giorno di lavoro al Paradiso per Concetta, che riceve una piccola sorpresa dalle figlie e da Delia. Matilde dice a Tancredi di voler affittare i suoi terreni, dove sorgeva il vecchio mobilificio, ai Colombo. Dopo aver valutato la proposta della Frigerio, Ezio e Gloria prendono una decisione al riguardo. Mentre porta in banca una valigetta con del denaro da versare sul conto del Paradiso, Matteo subisce una rapina, ma Marcello sopraggiunge miracolosamente in suo soccorso. Intanto, coinvolti nell’affare Tessuti Colombo, Matilde e Vittorio si ritrovano pericolosamente vicini. Seguici su Instagram.